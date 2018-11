Dólar segue em alta pelo segundo dia, cotado a R$ 3,75

A cotação da moeda norte-americana manteve pelo segundo dia consecutivo a tendência de alta, encerrando o pregão de (06) com valorização de 0,84%, cotada a R$ 3,7582. O Banco Central manteve a política tradicional de swapscambiais, sem ofertas extraordinárias de venda futura do dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de 1,04%, com 88.668 pontos. As ações das grandes empresas acompanharam a baixa, com Petrobras fechando com menos 3,37%, Bradesco com desvalorização de 1,35% e Vale em baixa de 0,61%.

Com informações Agencia Brasil