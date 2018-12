Domingo amanhece com chuvas na Capital e sete municípios

Fortaleza amanheceu chuvosa. De sábado até as 8h20, deste domingo o acumulado na capital chegou 71 a milímetros (posto Messejana), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia. No Ceará, além da Capital há registros de precipitações em 7 municípios.

Além de Fortaleza chove em São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 87.0 mm; São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 50.0 mm; Camocim (Posto: Camocim) : 40.0 mm; São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 38.3 mm; Meruoca (Posto: Meruoca) : 29.0 mm; Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 17.0 mm; Senador Sá (Posto: Senador Sa) : 11.0 mm; Potiretama (Posto: Acude Potiretama) : 8.0 mm; Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 3.8 mm

A previsão do tempo para este domingo e segunda-feira é de nebulosidade variável com chuva em todo o estado. As chuvas são resultado da ação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que é Sistema de baixa pressão atmosférica posicionado a 12km de altura e da Zona de Convergência Intertropical, que é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.