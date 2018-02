Domingos Neto é o novo líder do PSD na Câmara dos Deputados

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) acaba de assumir a liderança do partido na Câmara. O parlamentar vai liderar uma bancada de 40 membros. O deputado substitui o mineiro Marcos Montes, que esteve à frente da bancada em 2017. O nome de Domingos Neto foi apontado por aclamação entre os membros, não havendo disputa na bancada.

“Estou com espírito renovado para 2018. É um ano de muito trabalho, mas temos certeza que daremos uma contribuição significativa para o país””, afirma Domingos Neto. Na transmissão do cargo, o parlamentar agradeceu a todos os servidores e funcionários da liderança, principalmente ao líder anterior, Marcos Montes.

Domingos Neto está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Em 2010, foi eleito o mais votado do estado do Ceará, com 246.591 votos e se reelegeu em 2014. O parlamentar já presidiu as Comissões de Desenvolvimento Urbano e Habitação (CDU) e a Comissão de Integração Nacional e da Amazônia (Cindra) e foi líder em duas ocasiões anteriores.