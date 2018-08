Domingos Neto lidera convenção do PSD e define apoio a reeleição de Camilo Santana

Com o auditório lotado de lideranças de todas as regiões do Ceará, o Partido Social Democrático realizou sua convenção estadual nesta sexta-feira (03), no auditório do Shopping Avenida. A convenção foi conduzida pelo presidente estadual do PSD, deputado federal Domingos Neto. Ele ressaltou a importância do encontro com as lideranças como forma de fortalecer o diálogo e a democracia partidária.

“Este é o momento de apesentarmos os nossos candidatos proporcionais para a eleição de outubro e me enche de alegria ver esse auditório lotado e unido”, ressaltou Domingos Neto. Durante a convenção foram homologadas as candidaturas a deputado estadual e a deputado federal e ficou definido o apoio do PSD à reeleição do governador Camilo Santana, aos nomes de Cid Gomes e Eunício Oliveira – que esteve presente à convenção – para o Senado Federal. Quanto às coligações proporcionais, o presidente do partido esclareceu que serão definidas até o próximo domingo (05), já que vários partidos ainda realizarão suas convenções.

COM ASCOM