Domingos Neto quer que reuniões da bancada com Camilo Santana virem rotina

“A bancada federal tem sido parceira” – deputado federal Domingos Neto, em entrevista ao Alerta Geral

O coordenador da bancada do Ceará em Brasília, Domingos Neto (PSD), disse, nesta segunda-feira (18), em entrevista ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), que trabalha para as reuniões com o governador Camilo Santana se tornarem uma rotina na agenda da representação parlamentar.

Domingos, que mobilizou deputados federais e senadores para a reunião desta segunda-feira com Camilo Santana, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, afirmou que todos os integrantes da bancada devem deixar de lado a questão partidária para atuar, de forma conjunta, em defesa dos interesses do Governo do Estado junto ao Governo Federal.

As reuniões, segundo Domingos, devem ser mais frequentes. O objetivo é criar uma sintonia maior entre a bancada e a agenda do Governo do Estado. O deputado reconhece que a relação, por conta do alinhamento político, de Camilo Santana com o Governo Federal não é boa e, por essa razão, os deputados federais e senadores precisam se sensibilizar com os projetos que o Estado tem em Brasília.