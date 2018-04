Domingos Neto visita municípios do Vale do Jaguaribe, Vale do Salgado e do Centro Sul

Durante este final de semana prolongado, o presidente estadual do PSD, deputado federal Domingos Neto, realizou visitas aos municípios das Regiões do Vale do Jaguaribe, Vale do Salgado e do Centro Sul. “Aproveitamos a Semana Santa e realizamos visitas aos nossos amigos. Neste momento de Páscoa, nada melhor que confraternizar e estreitar os laços com a população”, ressalta Domingos Neto.

O deputado foi recebido por prefeitos e lideranças dos municípios do Orós, Barro, Umari, Pereiro, Icó, Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, Morada Nova, Lavras da Mangabeira, Cedro, Baixio, Jaguaribe, Pereiro e Ipaumirim.

Com informação da A.I