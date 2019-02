Domingos pontua desafios para aprovação da reforma da Previdência e relembra pressão da Trabalhista

“Todos os brasileiros querem que o Brasil dê certo…. Nós precisamos que a economia dê certo.” – deputado federal Domingos Neto (PSD)

Os debates para aprovação da reforma da Previdência seguem na rotina política do país. Para o deputado federal Domingos Neto (PSD/CE), o tema é sensível e o rombo na previdência compromete o orçamento público. Por conta disso, uma reforma previdenciária é encarada como necessária para o equilíbrio das contas do país, tanto pela base do governo como pelos setores de oposição. Porém, Domingos pondera, dizendo saber do impacto político do tema, onde relembrou a votação da reforma trabalhista.

No Bate Papo Político desta quinta-feira (28), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, Domingos Neto disse que não se pode minimizar o problema – “precisamos debater o tema”. Para ele, é preciso, no entanto, debater no Congresso, onde serão colocados e rebatidos os pontos a serem aprovados na reforma.

O deputado destaca três desafios para aprovação da reforma. O primeiro é convencer a população de que a reforma é necessária; o segundo é aumentar a base do governo – quando lembrou da derrota sofrida pelo governo no Congresso, no último dia 19, com a Lei de Acesso à Informação; e o terceiro diz respeito às negociações do texto, já que, segundo o deputado, não se sabe ainda qual a figura do governo responsável pelo debate das propostas.