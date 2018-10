Dono de sucata é preso com quase uma tonelada de fio de cobre roubado de postes no Ceará, diz polícia

A polícia iniciou a investigação do crime após receber várias denúncias de queda de energia na região. A distribuidora de energia no Ceará, Enel, constatou que os apagões eram causados pelo roubo dos fios de cobre.

O titular do 3º Distrito Policial, Wilder Brito, informou que após as denúncias os policiais descobriram uma sucata na rua Padre Mororó, no bairro Jacarecanga, com aproximadamente uma tonelada de fios de cobre.