Duas carretas tombam na Serra da Ibiapaba, no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) registrou dois acidentes com carretas nesse domingo (8) na BR-222. O primeiro acidente foi registrado na Serra da Ibiapaba. O trecho ficou interditado. Segundo a polícia, a carreta que transportava milho tombou no quilômetro 303 e a carga acabou se espalhando pela pista. O sentindo de quem vai do interior para Fortaleza ficou bloqueado. Um longo congestionamento foi registrado.