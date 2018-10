Dupla foragida do Rio Grande do Norte é presa com drogas

Uma investigação, conduzida pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), resultou na prisão de dois indivíduos foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ambos com mandados de prisão em aberto por roubo. A captura dos criminosos foi efetuada, na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Álvaro Weyne, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4). Com os suspeitos, foram apreendidos 33 pinos de cocaína.

De acordo com as investigações, os infratores vieram a Fortaleza com intuito de se esconderem e não serem presos pela Polícia de Rio Grande do Norte, onde procedimentos judiciais estavam pendentes em nome dos dois. Quando chegaram ao Ceará, Davison Darlison dos Santos Silva (22), com passagem por roubo pela Polícia potiguar, e Joênio de Araújo Fernandes (20), com antecedentes criminais por roubo, no Rio Grande do Norte, e por tráfico de drogas, no Ceará, conseguiram alugar uma casa e passaram a traficar drogas na região.

Com dados colhidos pelos agentes de segurança da Coin, diligências foram realizadas pelas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o intuito de localizar e prender os indivíduos foragidos. No endereço indicado, uma abordagem foi efetivada e uma vistoria foi feita no imóvel, quando foram encontrados 33 pinos de cocaína. Os suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas. Um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso no 1° Distrito Policial, onde os criminosos aguardam à disposição da Justiça.

Com informação do SSPDS