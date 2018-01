Dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra PM é capturada com veículos roubados

Dois homens suspeitos de lesionarem uma soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), após uma tentativa de latrocínio, no bairro Damas – Área Integrada de Segurança 05 (AIS 05) – foram capturados na tarde desta terça-feira (02), na Bela Vista (AIS 06). A dupla foi flagrada, em um veículo roubado, que foi detectado por um dos sensores do Alerta Brasil. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo. Um segundo veículo, que foi utilizado na ação criminosa contra a profissional de segurança, também foi encontrado. As investigações sobre o caso estão a cargo da 11ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ao passar por um dos sensores no bairro Bela Vista, um veículo Fiat Pálio, que havia sido roubado no dia 31 de dezembro, foi perseguido por equipes da PMCE. Após suspeita que a dupla participou da tentativa de latrocínio, contra a profissional de segurança, uma equipe da DHPP foi acionada e as diligências iniciaram. Um veículo Hyundai Tucson, utilizado na tentativa de latrocínio, foi localizado no bairro Sapiranga 07 (AIS 07). Após verificar a procedência do automóvel, foi constatado que também se tratava de um carro roubado. Além do revólver, foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Durante o crime, a soldado estava acompanhada de outra policial militar. Ambas deixavam um condomínio, e seguiam para o serviço. Foi então, que por volta das 5h30min, o veículo foi interceptado por outro carro, onde estavam homens armados que anunciaram o assalto. A policial deu ré em seu automóvel, e nesse momento, os criminosos efetuaram disparos. Um dos projeteis atingiu a militar, e os suspeitos fugiram do local. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde foi submetida a procedimento cirúrgico.

As equipes policiais seguem em diligências, visando conseguir outros indícios acerca do crime. Mais detalhes serão repassados no momento oportuno, após o término das investigações.

Com informações da SSPDS