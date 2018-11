Duplex desaba no bairro Parangaba e fere seis pessoas

Seis pessoas ficaram feridas com o desabamento de um duplex no bairro Parangaba nesta sexta-feira (16). O caso aconteceu na Avenida Augusto dos Anjos. Dois adultos e três crianças estavam na parte de cima do prédio que funcionava como moradia e comércio, sendo um bebê de um ano, uma de seis e outra de 12 anos de idade.

Na parte de baixo se encontrava um pedreiro de 53 anos que ficou soterrado, mas os Bombeiros conseguiram tirá-lo dos escombros com vida. Ambulâncias do Samu e uma equipe do Núcleo de Ações Emergenciais (Nueme) da Defesa Civil de Fortaleza estiveram na ocorrência.

As vítimas foram levadas para o hospital Frotinha da Parangaba com ferimentos leves. Os Bombeiros não informaram o que causou o desabamento. Um laudo deve ser emitido nos próximos dias.