Durante rodada pelo Nordestão, Ceará anuncia reforço após saída de Felipe Jonatan

No segunda tempo do confronto entre Ceará e Vitória, fora de casa, pela Copa do Nordeste, o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Thiago Carleto, de 29 anos, que estava no Al Ittihad FC, da Arábia Saudita.

Dentro de campo, o time arrancou um empate, com gol de Chico, artilheiro do Vozão na temporada. Apesar de ter saído atrás no placar, o alvinegro esteve no ataque durante boa parte dos 90 minutos e acréscimos. Mesmo com boa atuação, o que pesou – mais uma vez – foi a conclusão para as redes.

O Vozão só conseguiu o empate no início da segunda etapa, com um lance de bola parada, situação que permaneceu até o final do confronto.

Anúncio

O anúncio do lateral veio a calhar. Após a saída de Felipe Jonatan, revelação alvinegra, Ceará agiu rápido e acertou a contratação de Carleto, que deve desembarcar na capital cearense até terça-feira (19) e terá contrato até o fim de 2019.

O atleta tem passagens por Botafogo, Fluminense, São Paulo e foi destaque do Atlético Paranaense na temporada passada, onde atuou em 19 jogos e marcou três gols.