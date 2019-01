É do Leão! Colombiano chega ao Fortaleza

Mais um gringo chegou para reforçar o Leão na campanha de 2019! Quintero, de 23 anos, natural da cidade de Cali, assinou, na manhã neste sábado, 19, um contrato de 2 anos com o Fortaleza.

O zagueirão já estava sendo sondado há um tempo e só faltava confirmar sua vinda. Seu último clube foi o Deportivo Cali, onde atuou em 13 jogos na temporada passada. Em 2014 e 2015, o atleta atuou pela seleção colombiana sub-20, participando do torneio mundial e sul-americano. No ano seguinte, 2016, o zagueiro fez parte do elenco que disputou as olimpíadas no Rio de Janeiro.

O Leão joga no próximo domingo, 27, contra o CSA, pela Copa do Nordeste, no Castelão.

Confira a ficha técnica

Nome completo: Juan Sebastián Quintero Fletcher

Data de nascimento: 23/03/1995

Posição: Zagueiro

Pé preferencial: Destro

Altura: 1,83 cm

Peso: 79kg