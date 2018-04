Economia: Governo realiza seminário para empresários japoneses

Como parte da estratégia de divulgar a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) nacional e internacionalmente, o Governo do Ceará realiza, na tarde desta sexta-feira (6), no Palácio da Abolição, o seminário intitulado “ZPE Ceará e as Oportunidades de Investimentos no Estado” para um grupo de 30 empresários japoneses ligados à Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. O evento é uma parceria com a presidência do Senado Federal.

Por ocasião do seminário, o governador Camilo Santana terá ainda encontro com o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, na própria sexta-feira. No sábado (7), a comitiva nipônica realiza visita técnica ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), incluindo equipamentos como ZPE Ceará, Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Porto do Pecém.

Serviço

Seminário “ZPE Ceará e as Oportunidades de Investimentos no Estado”

Data: 6/4/2018 (sexta-feira)

Hora: 14 horas

Local: Palácio da Abolição (Rua Silva Paulet, 400, Meireles)