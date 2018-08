Edilberto Pontes ressalta a importância de fortalecer o controle social para o combate à corrupção

“Controle Social e Combate à Corrupção” foi um dos assuntos discutidos, nesta quinta-feira (23/8), no 2º Seminário de Educação Fiscal do Cariri, realizado no auditório Beata Maria de Araújo, da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte, que estava lotado

A temática foi debatida pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Pontes; pelo diretor de Relações Institucionais da Associação dos Municípios (Aprece), Expedito José do Nascimento; pelo diretor de Gestão de Serviços da UFCA, Milton Jarbas Rodrigues; e pelo promotor de Justiça do Ministério Público (MPCE), Silderlânio Nascimento.

O evento aconteceu dias 22 e 23/8, tendo como tema central “Cidadania, transparência e controle social em ação”, uma organização da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Escola de Administração Fazendária (ESAF) no Ceará e Delegacia da Receita Federal de Juazeiro do Norte, em parceira com a Fundação Sintaf, o Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará e demais instituições.

Durante os dois dias do Seminário foram discutidos temas voltados à Educação Fiscal para o fortalecimento e formação da cidadania, a fim de garantir maior eficiência na utilização dos recursos públicos e no estímulo ao controle social no Cariri. A programação contou com apresentações culturais, palestras e sete mesas de debates, discutindo a temática do evento.

Com informação do TCE