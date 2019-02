Edital destina R$ 4,28 milhões para captação de projetos

O Governo do Ceará mantém aberto, até o dia 17 de março de 2019, o edital de Chamamento Público Nº 001/2019 para inscrição e seleção de projetos que objetivam firmar parcerias entre organizações da sociedade civil e poder público. As propostas selecionadas receberão, conjuntamente, o valor de R$ 4,28 milhões para execução.

O repasse financeiro será destinado a programas divididos em seis categorias (subdivididas em 37 Lotes): Seminários, Simpósios, Congressos, Exposições e Feiras; Esporte; Diversidade Sexual; Eventos Religiosos; Eventos de Moda; e Projetos Sociais.

As parcerias serão realizadas em regime de mútua cooperação e com duração certa, por meio da apresentação de projetos que serão executados na esfera territorial do Estado, para o exercício financeiro de 2019.

As inscrições devem ser efetuadas por meio de entrega de documentação em envelope lacrado, mediante protocolo na Casa Civil (Palácio da Abolição, Av. Barão de Studart, nº. 505, Meireles, Fortaleza – CE, CEP: 60.120-000). Os interessados devem ir ao local exclusivamente em dias úteis, no horário de 9h às 12h e de 13h às 15h. O Edital será amplamente divulgado no site da Casa Civil pelo prazo de 30 dias.

Acesse aqui o Edital de Chamamento Público

Cadastramento

As entidades interessadas no chamamento deverão estar cadastradas no e-Parcerias, devendo ser observados os prazos de validação do cadastro junto à Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE.

Para receber mais informações sobre o Edital, basta entrar em contato com a equipe do Setor da Coordenadoria de Apoio às Políticas Públicas – COPOL, através do telefone (85) 3466-4904 ou pelo e-mail convenios@casacivil.ce.gov.br.

Com Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE.