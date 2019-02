Edital para concessão de serviço de dessalinização de água marinha para RMF é publicado pela Cagece

O Governo do Ceará, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), disponibiliza, a partir desta sexta-feira (8), as minutas de edital e contrato que tratam da concessão dos serviços para construção, operação e manutenção de uma Planta de Dessalinização de Água Marinha para a Região Metropolitana de Fortaleza com capacidade de 1m³/s. O edital segue o modelo de concorrência internacional do tipo menor preço, sob modelagem de parceria público-privada (PPP).

“Essa é uma parceria prioritária para o Governo, até porque vai ser uma alternativa de fornecimento de água para o estado do Ceará, que vive há muitos anos em situação de seca e que este ano tem uma perspectiva mais positiva. Continuamos buscando alternativas e estamos trabalhando”, afirmou o governador Camilo Santana durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição na manhã desta sexta-feira (8).

Os documentos, previamente aprovados pelo Comitê Gestor de Parceria Público-Privada do Estado do Ceará, encontram-se disponíveis para consulta pública até o dia 11 de março de 2019 no portal da Cagece.

A disponibilização para consulta pública é o momento destinado à sociedade em geral para obtenção de informações, opiniões e críticas a respeito dos documentos. Todas as contribuições devem ser enviadas para o endereço eletrônico consultadesalfor@cagece.com.br, seguindo a estruturação de texto do formulário também disponibilizado no site da companhia.

Saiba Mais

A planta de dessalinização de água marinha será construída com o objetivo de diversificar a matriz hídrica do Estado, de forma que o abastecimento da população não dependa apenas das chuvas. Assim, o macrossistema integrado da Região Metropolitana de Fortaleza contará com incremento de 12% na oferta de água, beneficiando cerca de 720 mil pessoas.

Serviço:

Consulta pública do edital de Dessalinização de Água Marinha para a Região Metropolitana de Fortaleza

Disponível no link: www.cagece.com.br/consulta-publica-planta-de-dessalinizacao/

Período para envio das contribuições: de 08/02/2019 até 23h59 do dia 11/03/2019.

com Governo do Estado