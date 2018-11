Cinco cidades estarão com um médico a menos mesmo se todas as vagas forem preenchidas pelos participantes da seleção. São elas Crateús, Horizonte, Icó, Monsenhor Tabosa e Morada Nova. Os Distritos Sanitário Especial Indígena (DSEI) antes contavam com cinco médicos cubanos, mas, a partir do novo edital, serão apenas quatro profissionais fazendo o atendimento das áreas.

A população do município de Itaiçaba, na região metropolitana de Jaguaribe, antes não era atendida por médicos cubanos, mas ganhou vaga no edital. Outras oito cidades receberão mais um profissional cada, somando às vagas que foram deixadas pelos cubanos: Granja, Independência, Irauçuba, Madalena, Santana do Acaraú, São Benedito e Viçosa do Ceará.

Os médicos aprovados devem começar a trabalhar em 3 de dezembro. As inscrições no concurso começam às 8 horas desta quarta-feira, 21, e seguem até o dia 25 deste mês. O salário previsto é de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação, para trabalhar por 36 horas em unidades básicas de saúde e cumprir oito horas com atividades acadêmicas teóricas. Como o programa prevê atuação em áreas distantes, os profissionais terão direito de solicitar ajuda de custo.

Com Informações O Povo