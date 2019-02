Eduardo Girão anuncia filiação ao Podemos

Após a conturbada sessão de eleição da Presidência do Senado, o senador Eduardo Girão – em seu primeiro mandato na Casa – enviou uma correspondência à Secretaria Geral da Mesa do Senado anunciando sua filiação ao Podemos.

Girão foi o único senador eleito pelo PROS. No Ceará, derrotou o então senador Eunício Oliveira (MDB) na disputa por duas das três vagas no Senado destinadas ao Estado. A segunda cadeira foi ocupada por Cid Gomes, do PDT, e a outra é do senador Tasso Jereissati, do PSDB.

Girão foi o único senador eleito pelo PROS. Em janeiro de 2019, os senadores Fernando Collor (que foi também candidato à Presidência do Senado), Telmário Mota (RR) e Zenaide Maia (RN) filiaram-se ao partido.

Eduardo Girão assumiu o mandato de senador no dia 1º de fevereiro. Na página do Senado, já aparece como filiado ao Podemos.