Eleição 2020: Freire descarta concorrer à Prefeitura e antecipa apoio ao Capitão Wagner ﻿

O deputado federal Heitor Freire, do PSL, disse, nesta quarta-feira, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), que não disputará à Prefeitura da Capital nas eleições de 2020 e apoiará o nome do Capitão Wagner, do PROS.

Freire, na conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, antecipou que, nessa terça-feira, se reuniu com o Capitão Wagner para reafirmar o compromisso de aliança entre PSL e PROS.

Caberá ao PSL, nesse caso, segundo Heitor Freire, a indicação do nome do vice na chapa a ser encabeçada pelo Capitão Wagner. Ele fala com ênfase que, na estratégia eleitoral, a prioridade é a montagem de um palanque dos aliados do presidente Bolsonaro na corrida pela Prefeitura.

O deputado Heitor Freire recebeu, em 2018, 97.201 votos, dos quais 50.242 na Capital, ficando, em Fortaleza, como o quinto mais votado entre os 22 deputados federais eleitos. Ao ser questionado se a votação não o estimularia a disputar a sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT), Freire admitiu que a agenda política pode mudar, que o presidente Bolsonaro pode decidir pela sua candidatura, mas, nesse primeiro momento, a construção é no sentido da aliança com o PROS.

”Eu sou soldado do Jair Bolsonaro. Se ele (Bolsonaro) mandar, eu obedeço”, disse Freire, referindo-se a corrida pela Prefeitura da Capital.

Freire disse que trabalha para deixar a base do presidente Bolsonaro fortalecida no Ceará e, para isso, quer ampliar as bases do PSL a partir das eleições de 2020. A disputa pela Prefeitura da Capital faz parte do planejamento do PSL, em aliança com o PROS, que traça estratégias para as eleições de 2022, quando estará em jogo a sucessão do Governador Camilo Santana (PT).