Eleição presidencial é vista com pessimismo por 44% dos brasileiros e 20% estão otimistas, aponta pesquisa

A eleição presidencial de outubro é vista com pessimismo por 44 por cento dos brasileiros, principalmente devido à corrupção, enquanto 20 por cento veem o pleito com otimismo, apontando em especial a expectativa por mudança e renovação, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira.

Segundo o levantamento encomendando pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre os principais motivos do pessimismo destacam-se a corrupção (citada por 30 por cento), a falta de confiança nos governantes e candidatos (10 por cento) e a falta de opção entre os pré-candidatos (16 por cento).

Já os otimistas apontaram como principais motivos a expectativa de mudança e renovação (32 por cento), a esperança no voto e participação popular (19 por cento) e o sentimento de melhorias em geral (11 por cento).

Entre os 2 mil entrevistados, 23 por cento disseram não estar otimistas nem pessimista com o pleito, e 13 por cento disseram não saber ou não responderam.

A pesquisa mostrou ainda que 92 por cento da população considera importante ou muito importante que o candidato à Presidência defenda o controle dos gastos públicos, e que conhecer os problemas do país é a característica profissional apontada como mais importante para um candidato. Entre as características pessoais, a mais citada foi ser honesto e não mentir na campanha.

Segundo o levantamento, o PT é o partido com maior percentual de apoiadores, com 19 por cento de apoio. Somente outros três partidos tiveram mais de 1 por cento de votos, o MDB (7 por cento), o PSDB (6 por cento) e o PSOL (2 por cento), enquanto 48 por cento disseram não ter preferência por nenhum partido.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 cidades, entre 7 e 10 de dezembro de 2017. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.