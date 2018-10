Eleitor deve aguardar foto de seu candidato ser exibida na urna antes de apertar a tecla confirma

O Tribunal Regional Eleitoral de Ceará orienta o eleitor para que, no dia 28 de outubro, ao votar para presidente, digite o número do seu candidato e, em seguida, aguarde a fotografia dele ser apresentada na tela da urna eletrônica, antes de apertar a tecla ‘confirma’.

A medida é necessária para que o eleitor tenha a certeza de que não digitou o número errado. Após a digitação, a foto é apresentada em alguns segundos. Algumas urnas mais antigas necessitam de um tempo maior para mostrar a foto do candidato. As urnas de 2015, modelo mais recentes, são mais ágeis.

Muitos mal entendidos foram registrados durante a votação do primeiro turno das eleições, por eleitores que votaram rapidamente, digitando o número do candidato a presidente e em seguida a tecla confirma, sem aguardar aparecer a foto do candidato. Cabe destacar que nestes casos o voto foi devidamente registrado, apesar de a foto não ter sido apresentada.

Caso o eleitor erre o número digitado, e por isso não apareça a foto do seu candidato, basta apertar a tecla corrige, na cor laranja. Neste acaso, a urna volta a aguardar a digitação do número do correto.

O segundo turno das Eleições 2018, no Estado do Ceará será apenas para o cargo de presidente da República. No domingo 28 de outubro, os eleitores vão votar no mesmo local em que votaram no primeiro turno, mesmo assim, o tribunal orienta a todos a consultarem no site da instituição o seu local de votação (www.tre-ce.jus.br) ou baixem o e-Título. Disponibilizamos ainda o Disque Eleitor 148 para dúvidas.

No município de Croatá, os eleitores também elegerão prefeito e vice, mas a votação será iniciada com o voto para presidente.

