Eleitor deve consultar com antecedência seção e local de votação devido ao remanejamento de zonas

Em face do rezoneamento ocorrido em Fortaleza, que resultou no remanejamento de quatro Zonas Eleitorais do Interior do Estado para a Capital, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), reforça a necessidade do eleitor em consultar, com antecedência, o número da seção eleitoral e o local de votação.

A consulta pode ser realizada através do telefone 148 ou pelo endereço www.tre-ce.jus.br (na aba serviços ao eleitor, depois em local de votação). A pesquisa também é disponibilizada por meio do aplicativo smartphone e-Título. O dia das eleições no primeiro turno está agendado para ocorrer no próximo dia 7 de outubro. Já no segundo será em 28 do mesmo mês.

Com informação do TJCE