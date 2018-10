Eleitor é preso em João Pessoa após filmar voto com telefone

Um homem foi preso pelo juiz eleitoral de João Pessoa (PB), Sivanildo Torres Ferreira, ao ser flagrado filmando o voto na cabine de votação, na manhã deste domingo (28). Segundo a Polícia Federal, o acusado votou na Escola Estadual João Navarro, no bairro Valentina, na zona sul, e usou o telefone celular para filmar o ato, o que é proibido por violar o sigilo do voto.

O acusado foi levado para superintendência da Polícia Federal, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, onde ficará detido até o final da votação. O nome dele não foi informado.

A PF disse que o mesário perguntou se o homem estava com algum aparelho eletrônico antes de ele se dirigir à cabine de votação, e ele negou. Entretanto, durante a votação, o homem retirou o telefone do bolso e começou a filmar. O juiz eleitoral estava no colégio fazendo inspeção nas seções, flagrou o crime e prendeu o acusado.

Com informações UOL