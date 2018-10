Eleitores poderão justificar ausência na votação em nove aeroportos

Os eleitores que quiserem justificar e estão com viagem de avião marcada para amanhã (28) terão oportunidade de procurar os postos em nove aeroportos do país. Os postos funcionam no mesmo horário da votação de 8h às 17h.

Há postos organizados nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia (MG).

Para justificar a ausência, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, o título de eleitor ou o número do documento, e o requerimento de justificativa eleitoral preenchido – que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral e nos postos de justificativa.

AGÊNCIA BRASIL