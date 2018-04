Eleitores têm até 9 de maio para fazer a biometria e regularizar a situação

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta os eleitores do interior do Estado que perderam o prazo da biometria obrigatória para que procurem atendimento até o dia 9 de maio. Importante destacar que para evitar correria, o eleitor deve comparecer o quanto antes a um dos postos da Justiça Eleitoral e regularizar a situação para votar nas eleições de 2018.

Para quem desejar fazer o título pela primeira vez, transferir ou solicitar alteração cadastral, como: seção com acessibilidade, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; alteração do nome social e/ou do gênero, o prazo é o mesmo, ou seja, 9 de maio.

Metas

Faltando pouco mais de um mês para o final do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para o fechamento do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já atingiu a meta de recadastramentos biométricos no ciclo 2017/2018.

Inicialmente, o tribunal esperava recadastrar 2.606.882 eleitores apenas neste ciclo. Já temos mais de 2.616.684 eleitores cearenses biometrizados, de novembro de 2016 até agora. No total, dos 6.288.336 eleitores cearenses, 4.687.131 já foram cadastrados.

A biometria na Capital

Em Fortaleza, o recadastramento biométrico é facultativo para estas eleições. Entretanto, quem desejar fazer a biometria pode optar pelo atendimento em um dos 12 locais disponíveis. Na Central de Atendimento ao Eleitor e nos shoppings é possível agendar pelo Disque Eleitor 148 ou através do site do TRE-CE.

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): 8 às 17 horas

Unidade Móvel (Cidade das Crianças – Centro): 8 às 17 horas

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): 8 às 17 horas

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): 8 às 17 horas

Shopping Benfica (Térreo – ao lado da Casa do Cidadão): 8 às 17 horas

Shopping RioMar Fortaleza (loja 2152 B, no piso L 2): 10 às 19 horas

Shopping Del Paseo (loja 116 do Piso L1): 10 às 19 horas

Shopping Parangaba (loja 192 do Piso L1): 9 às 18 horas

Shopping RioMar Presidente Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): 10 às 19 horas

Shopping Iguatemi (Loja 55 do Piso L1 – Acesso 04): 10 às 19 horas

North Shopping Jóquei (Lojas 2079/2080 no Piso L2 – Próximo à Alameda de Serviços): 10 às 19 horas.

Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do Conjunto Ceará (Av. Alanis Maria, s/n – 1ª Etapa): 8 às 17 horas.

Com informações do TRE/CE