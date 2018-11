Elo fecha parceria com Discover e assume cartões Diners no Brasil

O Diners não vai acabar mais no Brasil. Após o Itaú Unibanco notificar usuários sobre a descontinuidade do cartão no país, a Elo confirmou nesta quarta (21) uma parceria com a Discover, empresa de serviços bancários, para ter a marca Diners Club em seu portfólio.

A parceria, porém, não altera o processo de substituição dos cartões Diners, emitidos pelo Itaú, para a bandeira Visa. Segundo o banco, a substituição dos cartões será automática. Até janeiro de 2019, o novo plástico será entregue no endereço já cadastrado pelo usuário, com nova senha e código de acesso à central de atendimento.

Quem quiser continuar com a marca Diners terá de solicitar o cartão com a bandeira pelo Banco do Brasil ou pelo Bradesco. A Discover Financial Services é uma empresa de serviços bancários e pagamentos. A empresa emite o cartão Discover e oferece empréstimos estudantis, pessoais, imobiliários, bem como contas correntes e poupança e certificados de depósito por meio de seus negócios bancários diretos.

Com informações Noticias ao Minuto