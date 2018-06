Em 2018, programa do Inpe já registrou 216.488 focos de incêndio no Brasil

Com o tempo seco, as queimadas se alastram por reservas florestais e lavouras país afora. Desde o início do ano, o banco de dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Inpe, registrou 216.488 focos de fogo.

O índice é 52% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 141.726 incêndios. Nos últimos três dias, foram notificados 6,5 mil pontos com chamas. As labaredas atingem sobretudo Roraima, Mato Grosso e Tocantins. Juntos esses estados somam quase 55% de todos os incêndios no Brasil. No Ceará este ano foram registrados 204 focos de incêndio.

A estiagem, que em 2018 começou antes da chegada do inverno, contribui para o aumento nas queimadas, segundo especialistas.