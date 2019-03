Camilo Santana tem semana cheia para trazer recursos que beneficiam Ceará

Após reunião do governador, Camilo Santana, em Brasília, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a expectativa é de uma economia de custos para o estado. Durante o encontro, o governador apresentou os indicadores cearenses e deixou claro que quer trazer investimentos ao Ceará. Além da reunião com o ministro, Camilo se reúne com governadores do Nordeste.

O governador do Ceará esteve acompanhado da secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, e do deputado federal Mauro Filho (PTD),

O assunto foi abordado no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (14), onde o comentarista de Economia, Carlos Alberto Alencar, destacou a semana do governador, que tem reuniões marcadas para discutir o projeto do rio São Francisco e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste. As pautas são de interesse do estado e mexem com a economia cearense.

Na reunião com Paulo Guedes, o governador apresentou, também, interesses do Ceará que envolvem as operações de crédito feitas pelo estado com o aval do ministério, além da renegociação de dívidas entre estados e a União. A reforma da previdência também foi assunto abordado entre os dois.

