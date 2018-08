Em busca de se reeleger, patrimônio declarado de Tiririca R$ 200 mil em 4 anos

Francisco Everardo Oliveira Silva (PR-SP), o Tiririca, informou na ocasião à Justiça Eleitoral que não possuía bens em seu nome em 2010. Na época, Tiririca foi o deputado federal mais votado do País na primeira eleição que disputou.

Um mandato depois, em 2014, o valor do patrimônio do parlamentar era de quase R$ 532 mil – o equivalente, hoje, a R$ 680 mil, em valor corrigido pela inflação. Já no pedido de registro deste ano, ele declarou ter cerca de R$ 480 mil em bens. Os números mostram, portanto, que Tiririca perdeu R$ 200 mil em patrimônio nos últimos quatro anos.

Procurada pela reportagem para explicar a redução, a assessoria do deputado se limitou a dizer que “tudo dele é declarado” e que, “se diminuiu, é porque ele vendeu alguma coisa”. O ator, humorista e cantor – profissões que constam em sua biografia na Câmara – busca a segunda reeleição apesar de ter anunciado no ano passado que estava “abandonando a vida pública”.

No início do mês, Tiririca afirmou que terá como objetivo ser o deputado federal com a maior quantidade de votos na história do país para ganhar mais força e chegar à Presidência da República em 2022. Nas últimas eleições gerais, Tiririca declarou ter seis bens, entre eles um Fusca ano 1972 avaliado em R$ 8 mil e uma Land Rover do ano anterior de R$ 173 mil.

O deputado também tinha mais de R$ 327 mil em participações societárias e cerca de R$ 23 mil depositados em contas no Brasil. O valor das cotas em empresas é o mesmo em 2018, mas o parlamentar declarou ter outros R$ 150 mil em “veículo automotor terrestre” e R$ 2,1 mil em caderneta de poupança. Nas eleições de 2010, Tiririca teve mais de 1,3 milhão de votos. Quatro anos depois, o deputado foi o segundo candidato mais votado, com 1 milhão de votos.

Com informações do Portal Uol Notícias