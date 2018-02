Em busca do Selo Unicef, Caucaia tem plano com ações para adolescentes e jovens

Após definir o calendário de criação de cinco Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) em Caucaia, o Grupo de Trabalho Adolescência e Juventude discutiu, nessa sexta-feira, o Plano de Ação que será apresentado à Comissão Intersetorial do Selo Unicef na próxima quarta-feira (21/2). Representado hoje por membros de cinco secretarias municipais e de entidades da sociedade civil, o colegiado elaborou outras sete propostas.

“Nós temos a oportunidade de dizer agora o que vai acontecer em 2018, 2019 e 2020. A conquista do Selo vai ser uma consequência de um vasto trabalho para melhorar a vida das nossas crianças e adolescentes. Podemos e vamos fazer uma missão linda em Caucaia. Vamos unir povos. E não vai ser nada de faz de conta. Vamos rodar Caucaia de ponta a ponta, ouvir a juventude e trabalhar o respeito”, disse o mobilizador dos adolescentes, Anízio Silva.

Conforme o GT, os representantes dos Nucas devem começar a ser capacitados tão logo assumam os cargos. A posse está prevista para 13 de abril, Dia do Jovem. Além disso, o grupo elaborou projetos voltados ao acesso seguro à Internet, interatividade digital, palestras sobre obesidade e sexualidade em escolas, ações esportivas, medidas de enfrentamento ao racismo e à desigualdade de gênero, e programas sobre a Lei da Aprendizagem e evasão escolar.

Todas as propostas serão executadas entre fevereiro e dezembro deste ano. “Nossos tentáculos são os professores. A gente tem que trabalhar a disseminação das informações entre os jovens com a ajuda deles”, defendeu o assessor da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política (Segov), Daniel Gadelha.

A implementação de projetos esportivos no primeiro semestre deste ano foi destaque no encontro de hoje. “Nós temos 50 areninhas já licitadas, os mini-cucas prestes a serem licitados, o início do Segundo Turno e do PELC em breve, e a criação de escolinhas esportivas e dos programas de pranchas e bicicletas compartilhadas, além da renovação do Projovem Campo. Nossas previsões são muito boas”, adiantou o diretor de esporte da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), Pedro William.

OS GTs

Os Grupos de Trabalho do Selo Unicef em Caucaia são quatro. Eles debatem os temas Adolescência e Juventude, Social e Segurança, Educação e Saúde, e compõem a Comissão Intersetorial criada pela primeira-dama Erika Amorim para o município ganhar a certificação.

O SELO

O Selo é uma certificação expedida pelo Unicef a gestões municipais que reduzem desigualdades e garantem direitos de crianças e adolescentes. Caucaia não tem esse reconhecimento há pelo menos oito anos.

Com informações Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Caucaia