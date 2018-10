Em cadeia nacional Rosa Weber pede que todos votem com paz e tranquilidade

Em pronunciamento na noite desta sábado em rede nacional, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, disse que “a democracia é uma conquista diária, permanente em construção e pressupõe dialogo, respeito e tolerância”.

“Que todos votemos com paz e tranquilidade, porque o bem do Brasil é o que todos queremos”, completou Weber. “Amanhã. nós, eleitores e eleitoras, teremos a oportunidade de mais uma vez decidir o rumo da nação. O voto expressa a soberania popular e a Justiça Eleitoral estará a postos para segurar que tudo corra bem. A urna eletrônica é segura, auditável e confiável”, afirmou.

Ela ainda comentou as constantes denúncias de notícias falsas espalhadas por eleitores. “Tomamos uma série de providências para apurar e corrigir problemas apontados. Todas as denúncias mereceram atenção, estiveram ou estão tendo resposta da Justiça Eleitoral. A proliferação de noticias falsas é combatível com informação séria e de qualidade”.

Encaminhamos as urnas com inconsistências a auditorias que contaram com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Polícia Federal, do Ministério Público (MP) e dos partidos. Também foram efetuados novos testes. Esteja certo que a Justiça Eleitoral está a adotar todas as providências e a investigar e responsabilizar aqueles que atacam a própria democracia”