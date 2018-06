Em Caucaia, rampa de lixo é transformada em jardim-horta em escola

Um tradicional ponto de lixo, localizado na calçada da Escola Liceu de Caucaia, no bairro Potira, foi transformado em jardim e horta na última quinta-feira (7/6). A ação aconteceu durante a programação da Semana do Meio Ambiente realizada pela Prefeitura, através do Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia (Imac). Alunos e professores do equipamento de ensino ajudaram a plantar as 70 espécies de plantas.

Os técnicos do Núcleo de Educação Ambiental do Imac também contribuíram para plantar as mudas de espécies variadas, além da área de horta comunitária composta por Erva Doce, Boldo e Capim Santo.

Segundo a gerente de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, a iniciativa ajuda a sensibilizar a população para destinar os resíduos em locais corretos. “Esta ação proporciona as pessoas se atentarem para destinar o lixo nas calçadas apenas no horário correto e nos dias da coleta domiciliar no bairro”.

A calçada da Escola Liceu de Caucaia, que antes era quase toda ocupada por resíduos, passou por uma intensa limpeza onde foi retirado entulho, podas e resíduos orgânicos e inorgânicos. Após faxina, os alunos plantaram as espécies de plantas e criaram também um local para abrigar a horta medicinal. Agora o espaço terá uma diferente utilização pela própria comunidade. “O lugar foi entregue para a comunidade cuidar e usufruir dos benefícios como as ervas medicinais”, acrescenta Márcia Ximenes.

O jardim consta de Flamboaiã Mirim e Folha da Fortuna plantadas nos canteiros, próximo ao muro, e no reaproveitamento dos pneus, fixados sob a calçada, é cultivada a horta medicinal comunitária.

Com informações Prefeitura de Caucaia