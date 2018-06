Em dias de jogos do Brasil, Enem terá esquema de plantão diferenciado

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema especial de atendimento durante os jogos da Copa do Mundo, entre os dias 14 de junho a 15 de julho, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A companhia manterá seu funcionamento normal durante todo o evento, com exceção apenas nos dias de jogos da seleção brasileira, onde as lojas de rua irão funcionar com expediente reduzido. Já na parte operacional, os operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros – estarão trabalhando durante todo o período para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia. As lojas de atendimento funcionarão no mês de junho nos seguintes horários:

Dia 17/06 | 15h – Brasil x Suíça – Lojas estarão fechadas

Dia 22/06 | 9h – Brasil x Costa Rica – Lojas funcionam de 13h às 18h;

Dia 27/06 | 15h – Brasil x Sérvia – Lojas funcionam de 8h às 13.

Serviço

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS (http://goo.gl/quLoH9) e Android (http://goo.gl/pjQpNS); pelo site da companhia (www.eneldistribuicao.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbrasil) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).

Com informações Assessoria de Comunicação Enel