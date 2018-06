Em entrevista, ex-senador Luiz Pontes chama aliança de Camilo com 25 partidos de ‘balaio de gato’

Em entrevista à edição desta sexta-feira, 22, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), o ex-presidente da executiva estadual do PSDB e ex-senador Luiz Pontes criticou a aliança em prol da candidatura à reeleição do governador Camilo Santana (PT). “Pela minha vivência na política, na Assembleia, o que eu vejo hoje é um saco de balaios de gato”, afirmou o ex-senador, nesta sexta, sobre as articulações do grupo ligado a Camilo.

Luiz Pontes destacou que em uma coligação com mais de 20 partidos, não existe uma ideologia comum e que o apoio está condicionado a troca de favores e de cargos públicos. Durante a entrevista, dentro do Bate Papo Político, o ex-senador ressaltou que a aliança do pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, general Guilherme Theophilo Gaspar, tem um objetivo comum. “Somos poucos, mas temos o nosso objetivo. O general tem sido muito claro nisso. O seu governo vai ser um governo meritocrático”.

A aliança em prol da candidatura de Theophilo conta, atualmente, com dois partidos: PROS e o próprio PSDB, mas, segundo Pontes, a oposição tem conversado com outras siglas que podem integrar a chapa nas eleições de outubro, caso do PSTC. O ex-senador diz acreditar que Theophilo entrará forte na disputa pelo Governo do Estado e citou o exemplo do senador Tasso Jereissati, que foi eleito governador do Estado em 1986 com apenas 38 anos e pouca experiência na política, vencendo as maiores lideranças estaduais da época (Adauto Bezerra, César Cals e Virgílio Távora).

Boa recepção de Theophilo no Interior

Após ter sido oficializada sua candidatura, o general Theophilo visitou o Interior do Estado, passando por Morada Nova, Quixadá, Quixeramobim, Barbalha, Juazeiro do Norte, Maracanaú e estará, neste sábado, 23, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O ex-senador Luiz Pontes, que esteve na maioria das visitas de Theophilo, destaca que o general tem sido reconhecido pela população por onde passa e que a receptividade é positiva por parte dos cearenses.

Insegurança no Estado

Perguntando se a área da Segurança Pública seria a prioridade da campanha de Theophilo, devido sua estreita ligação com o Exército, Luiz Pontes destacou que essa será uma das prioridades do general, mas não a única. “A população do Ceará clama por um governo de autoridade que possa comandar e combater à criminalidade”, disse o ex-senador. Pontes finaliza lembrando que Theophilo também tem experiência com saúde e educação, já que ficou responsável pela administração de hospitais e escolas em missões na região Amazônica.

LUIZ PONTES – EX-SENADOR