Em entrevista, João Amoêdo diz que renovação política pode demorar mais

Candidato do Partido Novo à Presidência da República, o engenheiro João Amoêdo, de 55 anos, tenta ingressar na política pelo cargo mais alto. Fundador do Novo, o engenheiro, que atuou por três décadas no setor financeiro, diz que sua candidatura à Presidência da República visa tornar o partido mais conhecido.

Para tal, o primeiro desafio é conseguir espaço para falar para a população. Com apenas seis segundos na propaganda eleitoral gratuita e um comercial a cada cinco dias, o foco no momento é chegar a 5% nas pesquisas eleitorais, o que poderia levá-lo aos debates de TV.

Alinhado a uma agenda liberal na economia, Amoêdo faz questão de se apresentar como um “outsider” e não perde a oportunidade de criticar Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin pela associação com a “velha política”.

Qual é o sentido da candidatura do Novo?

Nosso desafio é tornar o Novo mais conhecido. Existe um grande desejo de renovação por parte da população. Temos recebido um nível de aceitação muito grande, com eventos no Brasil inteiro. Eventos lotados. E o nosso desafio, como um partido recente e sem ter nenhuma figura pública conhecida, é chegar ao máximo possível de pessoas.

Se impuseram alguma meta de resultado?

Nosso desafio é chegar aos 5% nas pesquisas para ter alguma chance de ir aos debates. A legislação, infelizmente, é feita para evitar a concorrência. Um partido recente, que nunca participou da eleição, não tem deputado federal. Como não tem deputado federal, não consegue ir para o debate. Qualquer pesquisa aponta que 70%, 80% da população têm um desejo de renovação elevado, e, quando você pergunta para qualquer especialista, ele diz que a renovação vai ser baixa. No fundo é o sistema político que impede. Iremos lançar cerca de 130 candidatos a deputado estadual, aproximadamente 240 nomes para deputado federal, seis senadores e cinco candidatos ao governo. E temos uma meta estabelecida de tentar emplacar 30 deputados federais.

Bem ousada…

É bem ousada. Sabemos que é difícil, mas estamos trabalhando para isso.

Esse desejo por renovação começou em 2013. E, segundo as pesquisas, não se expressa pela candidatura do Novo.

É aquela questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Acho nossos números surpreendentes. O partido existe desde setembro de 2015. Participou das suas primeiras eleições municipais em 2016, sem usar dinheiro público, trazendo gente de fora da política e sem fazer coligação. Elegeu quatro vereadores nas cinco cidades que participou. Ficou com a quinta ou sexta maior quantidade de votos na legenda. Teve mais votos, por exemplo, do que a Rede, em São Paulo. Eu nunca fui uma figura pública. No entanto, nas pesquisas espontâneas, onde 60% da população fala que não sabe em quem vai votar, estou mais ou menos igual ao Alckmin e a Marina, entre 1% e 2% da espontânea.

Se algum outro candidato vencer a disputa e lhe convidasse, o senhor aceitaria atuar no governo?

Depende muito de quais seriam as condições. Em 2008, quando tive oportunidade de ter contato com alguns líderes políticos, especialmente no Rio, concluí duas coisas. Um: temos um sistema político feito para se perpetuar e beneficiar quem está lá dentro. Dois: a gente têm líderes políticos que no fundo têm suas próprias agendas, com pouca liderança e não têm a pauta do cidadão como prioridade.

Qual sua avaliação sobre o arco de alianças de Alckmin?

Acho que ele foi numa linha mostrando que é a velha política. Por causa de dois, três minutos de tempo televisão, fez associações com Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson…

A advogada Janaína Paschoal fez um convite informal para que o senhor se aliasse ao Bolsonaro. Há ideias que justificariam essa união?

Com o PSL certamente não. É um partido da velha política, tradicional. É muito difícil saber as ideias do Bolsonaro. Assisti à última entrevista dele na Globo News, e ele não consegue apresentar uma única ideia. Ficou 30 anos como deputado, e não consigo citar duas ou três realizações dele no âmbito federal ou para o estado do Rio. Não quero um chefe de torcida. Eu não me animo com nenhuma das opções que estão aí, independentemente de ser candidato.

Por que Bolsonaro acaba captando com mais velocidade a frustração do eleitorado?

Ele não conseguiu capturar com maior velocidade. Vamos lembrar. O Bolsonaro fez política nos últimos 30 anos. Eu me formei, entrei como trainee no banco, fui gerente, virei diretor, administrei uma empresa, e depois montei um partido. Resolvi me expor como pré-candidato há pouco menos de um ano. O Bolsonaro está há 30 anos fazendo isso. Discutindo com o Jean Wyllys e a Maria do Rosário, aparecendo em rede nacional, participando de várias eleições. Dado tudo isso, nós estamos mais rápidos do que ele.

O Novo não conseguiu transformar Bernardinho em candidato. Também não trouxe nenhum nome conhecido. É frustrante?

Convidamos o Bernardinho, que já era filiado ao Novo desde 2016. Chegamos a conversar com o Salim Mattar, que apoia o Novo, mas por questões de negócios preferiu não sair por Minas. Fora o Bernardinho e o Salim, não fizemos nenhum convite. O Bernardinho não quis sair candidato pois achou que não era hora de entrar para a vida pública. Nunca tivemos a ideia de chamar pessoas conhecidas, salvadores da pátria. Sempre quisemos ter pessoas alinhadas com o projeto. Claro, se a pessoa for conhecida, melhor. Mas isso nunca foi um ponto. Do contrário, seríamos mais uma legenda que traz um puxador de votos.

O senhor fala muito em mudar o sistema. Para governar, precisará do sistema, do Congresso. Como fazer isso?

Se eu for eleito, essa mensagem de renovação terá sido bastante difundida. Consequentemente, imagino que teremos uma renovação razoável no Congresso.

Imagina ou deseja?

É óbvio que teremos negociação com esse Congresso. Mas essa negociação tem de ser feita de forma clara, transparente, sem esse fisiologismo atual, sem o toma lá dá cá, e chamando a população para participar.

O que seria isso?

Numa reforma política simples, entendo que deveríamos acabar com o dinheiro público para partidos. Seria a melhor forma de sanear essa enorme quantidade de legendas. Acabar com horário eleitoral gratuito para terminar com essas coligações sem nenhum alinhamento ideológico. Instituir o voto facultativo.

Haja renovação no Congresso para se obter isso…

A população vai demandar isso, não tenho dúvida. O Brasil entrou numa rota de mudança. O que a gente vai discutir e acompanhar nos próximos anos é a velocidade em que isso acontecerá. Mas pode ser que demore mais.

Imagina um governo que consiga dialogar com o Congresso sem ocupação de espaço em ministérios?

Acho que é viável porque queremos colocar gente técnica lá. Se queremos fazer o Estado funcionar direito, não dá para o ministro da Saúde ser o ex-presidente da Caixa, indicado por partido político e envolvido na Lava-Jato.

O senhor já disse que o Novo tem um tratamento um pouco diferente da imprensa. O que isso significa?

A gente tem muito pouco espaço. A imprensa procurou nos últimos meses um outsider na política. Poderia ser um Joaquim Barbosa. Eu tenho visto uma parte da imprensa dizendo: começamos a campanha sem um outsider. O que eu sou na política, se não um outsider?

Com informações do Jornal O Globo