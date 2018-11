Em evento de gestão pública no Reino Unido, Educação do Ceará é destaque

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, abriu as portas para o reconhecimento das políticas educacionais no Ceará. Os avanços do Governo têm sido referenciados durante o Encontro de Autoridades que reúne, até o dia 30 de novembro, 65 governadores, parlamentares, especialistas, empresários e terceiro setor para debater proposições para traçar caminhos para melhorar a gestão e a educação públicas. O secretário chefe do Gabinete do Governador, Élcio Batista, e a vice-governadora, Izolda Cela, participam do encontro como representantes oficiais Governo do Ceará.

O encontro é promovido pela Fundação Lemann e conta com o apoio da Fundação Brava e da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford, com abordagem na administração e na agenda educacional brasileira. A primeira parte do fórum abrange a gestão de pessoas no setor público, considerada fundamental para que governos possam entregar serviços de qualidade à população. Entre os gargalos brasileiros apontados estão atração, retenção e desenvolvimento das pessoas mais preparadas para atuar em cargos de liderança governamental. De acordo com Élcio Batista, “a ideia central é construir uma cultura de valorização da meritocracia e, por conseguinte, de transformação institucional no Brasil. São dias de muito aprendizado e de compartilhar experiências com outros países”, afirma.

O segundo vetor da programação aborda as prioridades em educação, aprofundando temas centrais para o avanço da educação pública brasileira nos próximos quatro anos. Entre os desafios apontados pelo secretário estão a carreira docente, formação de professores na implementação de novos currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular e a tecnologia como viabilizadora de reformas educacionais em escala. “O Governo do Ceará, liderado pelo Governador Camilo Santana, está alinhado com esta agenda e tem implementado iniciativas que convergem para a agenda de modernização da administração pública”, destaca.

A agenda conta com palestrantes como Barbara Bruns (Centro para o Desenvolvimento Global, EUA) Evan Marwell (CEO da Education Superhighway, EUA), Cristián Cox (Ex-Diretor do Programa de Melhoria de Qualidade e Equidade da Educação Básica no Ministério da Educação do Chile) e Ju-Ho Lee (Ex-Ministro da Educação, Ciência e Tecnologia, Coréia do Sul). Destaque na programação, a fundadora e presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, é uma das palestrantes convidadas para o evento. Graduada em Administração (FGV) e Direito (USP) e mestre em Administração Pública (Harvard Kennedy School), Priscila mestre em Administração Pública (Harvard Kennedy School), foi coordenadora do ano do voluntariado no Brasil e do Instituto Faça Parte, que ajudou a fundar.

COM GOVERNO DO ESTADO