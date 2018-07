Em evento, Fux fala sobre desafios das eleições e defende cumprimento integral da Lei da Ficha Limpa

Ao participar do lançamento do programa Justiça Eleitoral Itinerante no estado de Goiás, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Fux, falou sobre os desafios para as Eleições 2018. Para o ministro, o combate à disseminação de notícias falsas é central. Ele informou que, entre as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral, estão as parcerias em que partidos políticos, imprensa e marqueteiros se comprometem em divulgar a verdade dos fatos ao longo da campanha deste ano.

Segundo o ministro, é imoral ganhar uma eleição destruindo a imagem alheia. “É preciso ganhar por meios democráticos baseados no princípio da legalidade”, enfatizou o presidente do TSE. Luiz Fux disse contar com o apoio e bom-senso da própria sociedade, que deve checar as notícias junto a fontes confiáveis para, eventualmente, compartilhar.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou ainda que, é importante que haja o cumprimento integral da Lei da Ficha Limpa, que impede pessoas condenadas a partir da segunda instância de concorrer a cargos eletivos.