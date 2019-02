Em jogo fraco e sem agradar, Fortaleza sofre sua primeiro derrota no ano

Em jogo morno e com muitos erros por parte das duas equipes, o Leão foi derrotado na Copa do Nordeste, pelo placar de 1 a 0, para Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida, que aconteceu neste sábado, não agradou àqueles que gostam de um bom futebol e só teve o grito de gol nos minutos finais. Paulo Renê marcou o gol da vitória paraibana.O

O primeiro tempo ficou marcado por muitas faltas e erros de passes, com, apenas, uma boa chance para cada lado. Aos 16 minutos, Júnior Santos, livre de marcação, cabeceou para o gol e obrigou o goleiro Saulo a fazer boa defesa. Já aos 23, em cobrança de escanteio, Nando, de cabeça, quase marcou para os donos da casa, mas Boeck fez grande defesa.

No segundo tempo, apesar das investidas do atacante Júnior Santos – jogador mais perigoso do Leão; os donos da casa tiveram as melhores chances. Aos 45 minutos da segunda etapa, depois de falha de Boeck, a bolsa sobrou para Paulo Renê que, livre e em posição normal, empurrou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Fortaleza ficou na segunda colocação do grupo, atrás do Salgueiro. Agora, o Leão só volta à campo na quarta-feira (6), às 20h, pelo Campeonato Cearense, quando encara o Barbalha, na Arena Castelão.