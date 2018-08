Em jogo morno, Ceará e Atlético-PR não saem do zero no Presidente Vargas

Na abertura da 18ª rodada, Ceará e Atlético-PR empataram por 0 a 0 nesse sábado, no Presidente Vargas, em Fortaleza. O confronto foi equilibrado do começo ao fim. No primeiro tempo, uma oportunidade real de cada lado. No segundo tempo, os times tiveram intensidade no início, mas cansaram e as mexidas dos técnicos não alteraram o placar.

A primeira etapa foi equilibrada, com cada equipe tendo uma chance clara de gol. O Atlético-PR, com Bergson, ficou próximo de fazer, em cabeçada rente à trave após cobrança de escanteio de Veiga. O Ceará respondeu com Leandro Carvalho, que recebeu de letra de Arthur e chutou em cima do goleiro Santos. No fim, Arthur ainda obrigou o arqueiro atleticano a fazer boa defesa, em chute de fora da área, e Bergson cobrou falta por cima do travessão de Éverson.

Os 10 minutos iniciais foram intensos, com os dois times criando. Bergson girou e chutou no canto baixo de Éverson, que se esticou todo para fazer a defesa. Na sequência, Nikão soltou uma bomba por cima do travessão. Depois o Vozão assustou em chute de Leandro Carvalho para defesa difícil de Santos. O atacante ainda chutou de dentro da área pelo lado de fora, em outra oportunidade. Depois, cansados, os times mexeram e as alterações não surtiram o efeito esperado.

Além da igualdade no placar, Ceará e Atlético-PR também tiveram números praticamente idênticos. Foram 13 finalizações do Vozão contra 12 do Furacão. O time cearense teve cinco chances reais de gol contra quatro dos paranaenses.

Com o empate, Ceará e Atlético-PR permanecem na zona de rebaixamento. O Vozão vai a 16 pontos, enquanto o Furacão chega a 15 pontos.

Próximos jogos

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira, 20, às 20h, diante do Vasco da Gama, no São Januário. Já o Atlético-PR recebe o Flamengo no domingo, 19, às 11h, na Arena da Baixada.

Com informações Globo Esporte