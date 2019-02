Em Lavras da Mangabeira, 120 famílias passarão a ter água na torneira

O Programa Água Para Todos, do Governo do Estado, inaugura nesta quinta-feira (7) um sistema de abastecimento em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri, a 423,8 km de Fortaleza. O ato contará com a presença do secretário de estado do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz, do prefeito Ildsser Alencar Lopes, de lidernaças, secretários municipais e vereadores.

No total, 120 famílias das comunidades de Cuandu e Cajazeira dos Robertos serão beneficiadas nesta segunda etapa de entrega do programa em 2019. O investimento do executivo estadual em parceria com o programa do governo federal é de R$ 530.227,00 através da Associação Comunitária Raimunda Tavas do Sítio Cuandu.

A inauguração do sistema está marcada para as 16h, na Quadra do Ribeirão, na comunidade Cuandu, às margens da BR 230.

Em todo o Ceará, em 2018, através do Programa Água Para Todos, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, por meio da Coordenadoria de Programas e Projetos Especiais (COPPE), beneficiou 3.145 famílias com sistemas de abastecimento de água. A expectativa é que nos próximos meses 143 sistemas semelhantes cheguem a outras regiões no Estado.

