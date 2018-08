Em Maranguape, mulher morre e 4 ficam feridos em capotamento na BR-020

Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um acidente nesta quarta-feira (15), na BR-020, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após deixar a pista e capotar, os cinco ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. Eliane Maria da Silva não resistiu e morreu ainda no local. Dois ocupantes do veículo foram socorridos em estado grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Com informações Diário do Nordeste