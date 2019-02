Em mensagem à Assembleia Camilo destaca desafios e o recorde de investimentos

O governador Camilo Santana em sua mensagem ao Poder Legislativo n a abertura dos trabalhos oficiais nesta terça-feira (05) destacou que pela vez na história, o Ceará foi o segundo estado com maior volume de investimentos públicos no Brasil. Camilo apresentou os resultados e os principais avanços para o desenvolvimento do Estado. Segundo ele, neste segundo mandato, o Governo do Ceará tem o compromisso de seguir focado na manutenção do nível de investimento e avançando em todas as áreas. O governador destacou ainda que os planos de Saúde, Segurança e Educação serão mantidos dentro do campos prioritário para os próximos anos.

A capacidade que o Ceará tem de investir significa levar melhores condições de serviços públicos à população, permite construir novas estradas, novas UPAs, ampliar hospitais, investir em Segurança. Tudo que o Governo precisa para atender a população é ter capacidade de investimento. Sem isso, não há melhorias, destacou o governador, que foi recebido na AL pelo presidente da Casa, José Sarto, e pelos demais membros da Mesa Diretora. Camilo esteve acompanhado da vice-governadora, Izolda Cela, e de membros do secretariado estadual.

Na leitura da mensagem deste ano, o governador também destacou que desde 2015 o Governo tomou uma série de medidas para que o Ceará se consolidasse como o estado de maior solidez fiscal do Brasil. Desde então, ano a ano, o Estado superou seus recordes para fechar, em 2018, no topo dos investimentos, com mais de 15% da Receita Corrente Líquida. “Ficamos atrás somente de São Paulo, que tem uma economia muito maior do que a nossa.”

Camilo também apresentou como saldo positivo o modelo de transparência fortalecido pelo Estado. Hoje, o Governo do Ceará é reconhecido pelo Ministério Público Federal com nota máxima em transparência. “Nosso governo, na ênfase à Gestão para Resultados, investiu originalmente em transparência, controle e participação social, desde o desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade do Poder Executivo do Estado do Ceará, conquistando, em 2018, o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, concedido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados”, recordou o governador, que também fez menção à plataforma virtual Ceará Transparente, que reuniu sistemas de Ouvidoria, Transparência, Acesso à Inf ormação e Participação Cidadã, recebendo mais de 2,2 milhões de acessos.

Os investimentos e ações em Educação, Saúde, Segurança Pública e Recursos Hídricos seguirão com atenção especial do Governo do Ceará, também garantiu Camilo na leitura da sua mensagem aos deputados. O texto apresentado recordou os números positivos em todas as áreas, fruto de melhorias na qualidade do serviço público e na infraestrutura dos equipamentos do Estado.

Camilo encerrou a cerimônia na Assembleia Legislativa reforçando a importância da Casa para aprovação dos projetos de lei que visam à beneficiar o povo cearense. “Tenho a compreensão de que nenhum governo consegue assegurar sustentabilidade sem um planejamento estratégico com respaldo no apoio da sociedade e na harmonia entre os poderes.”

