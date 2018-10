Em Minas, boca de urna aponta vitória de Zema; No DF, Ibaneis vence

Segundo a pesquisa Ibope de boca de urna realizada neste domingo em Minas Gerais, o candidato do NOVO, Romeu Zema é o novo governador do Estado, com 66% dos votos válidos, contra apenas 34% do senador Antonio Anastasia (PSDB). Foram ouvidas 3.200 pessoas e a pesquisa está regsistrada no TSE com o numero 06445/2018 e no TRE MG-01759/2018

Distrito Federal

No Distrito Federal outra vitória insofismável: Ibaneis apareceu com 69% dos votos validos contra 31% de Rollemberg. Foram ouvidas 2.600 pessoas pelo IBOPE neste domingo. A margem de erro é de tres pontos percentuais para mais e para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o numero BR-02316/2018 e TRE DF-01180/2018,