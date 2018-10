Em Minas, Zema tem 70% contra 30% de Anastasia, aponta Datafolha

O candidato do Novo, o empresário Romeu Zema (Novo), chega à véspera da eleição com 70% dos votos válidos e deve ser eleito governador de Minas Gerais, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (27).

Antonio Anastasia (PSDB), senador e ex-governador, tem apenas 30% dos votos válidos. Na última pesquisa, do dia 25, o tucano tinha 32% contra 68% de Zema.

Zema foi o candidato mais votado no primeiro turno, com 43% dos votos válidos contra 29% do tucano. O candidato do Novo liderou com folga todas as pesquisas de segundo turno.

Para a contabilidade dos votos válidos são excluídos os votos em branco ou nulos e os indecisos, é assim que a Justiça Eleitoral contabiliza e divulga o resultado oficial da eleição. Considerando o total de votos, Zema tem 57% (tinha 56%) e Anastasia, 25% (tinha 26%). Um total de 17% não têm candidato: brancos e nulos são 9% (eram 8%) e indecisos, 8% (eram 9%).

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de menções corretas ao número do candidato é mais alto entre os eleitores de Zema (76%) do que entre os de Anastasia (61%).

Para 16% dos eleitores mineiros, o voto ainda pode mudar. Estão totalmente decididos a votar em Zema 88% dos eleitores e em Anastasia, 78%.

O instituto ouviu 2.981 pessoas entre 26 e 27 de outubro em 72 cidades. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e registrada no TSE com o número MG-