Em noite de Arthur, Ceará vence Cruzeiro no Mineirão e deixa Z-4 da Série A

O Ceará respira – e muito – na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite dessa quarta-feira, 24, o Vozão foi ao Mineirão e venceu o Cruzeiro por 2 a 0 com dois gols do inspirado atacante Arthur, em compromisso atrasado da 28ª rodada da competição. Com o triunfo, chegou aos 34 pontos, empurrou o Vitória para a zona de rebaixamento e chegou à 14ª colocação. A Raposa, por sua vez, estacionou nos 40 pontos, em 10º, e perdeu a oportunidade de subir duas posições na tabela.

A partida começou muito estudada de lado a lado, mas ficou movimentada após os 10 minutos. Aos 11, a chance mais clara de gol: Rafinha tabelou com Robinho, saiu na cara da meta e bateu de primeira para excelente defesa de Éverson. Aos 18 e aos 21 o Ceará assustou em chegadas com Arthur. Na segunda oportunidade, ele apertou a saída de Fábio com os pés, a bola bateu nas pernas dele em tentativa de chutão do goleiro e voltou na trave, naquela que foi a chance de maior perigo do Vozão na primeira etapa.

Daí em diante, o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo, foi bem nas triangulações, mas teve dificuldades para infiltrar na zaga cearense. Rafinha até acertou a trave aos 33 minutos, mas estava em posição de impedimento, assinalada pelo auxiliar. A primeira etapa terminou sem alterações no placar do Mineirão.

A segunda etapa começou como a primeira: monótona. E desta vez demorou mais para engrenar. Quando melhorou, já foi com bola na rede. Aos 17 minutos, o Ceará puxou contra-ataque pela direita, e Arthur aproveitou rebote de Fábio em chute de Leandro Carvalho para abrir o placar. A partir daí o time cearense assumiu postura mais defensiva, o que fez com que Mano Menezes tirasse Ariel Cabral e Thiago Neves para colocar os atacantes Raniel e David.

Mas o time seguiu com dificuldades para criar, e as principais chances foram em bolas aéreas, com Raniel e Léo. Aos 34 minutos, depois de erro bisonho de David no campo de ataque, Ricardinho deixou Arthur na cara de Fábio, e o artilheiro do Vozão não perdoou: 2 a 0 e fim de papo no Mineirão.

Artilheiro inspirado

A noite desta quarta-feira no Mineirão foi de Arthur, que marcou os dois gols que fizeram com que o Ceará deixasse a zona de rebaixamento. Mas a boa fase dele já vem há algum tempo. Com as duas bolas na rede diante do Cruzeiro, ele chegou a cinco gols nos últimos cinco duelos. Ele acumula sete gols no Campeonato Brasileiro.

Fábio ‘800’

Apesar da derrota, o torcedor cruzeirense teve motivos para comemorar. Pelo menos um. A noite foi de festa para o goleiro Fábio, que completou 800 jogos pelo Cruzeiro diante da Chapecoense, no último domingo, e foi homenageado pelo clube e pela torcida diante do Ceará. Ele já venceu três Copas do Brasil, dois Brasileiros e seis Mineiros.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a jogar no Mineirão no sábado. O time recebe o Paraná, às 21h, em compromisso válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Ceará só joga pela rodada de número 31 na segunda-feira, 29, quando enfrentará o Atlético-MG no Castelão, às 20h.

Com informações Globo Esporte