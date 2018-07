Em noites de pênaltis, Fortaleza larga na frente, deixa Avaí empatar e frustra torcedores no Castelão

Um pênalti para cá, um pênalti para lá. No fim, 1 a 1 no placar e Fortaleza e Avaí nas mesmas posições que entraram na rodada. Dodô abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Guga deixou tudo igual. O Leão do Pici segue na liderança, enquanto o Leão da Ilha foi ao 4º lugar. O duelo não foi dos melhores, mas valeu pela boa movimentação ofensiva do Fortaleza e atuação de destaque do goleiro Aranha. A partida, válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro, foi disputada na Arena Castelão.

O primeiro tempo foi todo do Fortaleza, que dominou as ações, ocupou melhor os espaços e abriu o placar com gol relâmpago. Logo aos dois minutos, Dodô deslocou Aranha em cobrança de pênalti e fez a festa com a galera. O Leão da Ilha parecia perdido em campo, e pouco criava.

Na segunda etapa, o Avaí voltou mais ligado, em busca do empate e de manter a fama de bom visitante. Apesar disso, foi o Fortaleza que seguiu com as melhores chances. Tanto que Aranha foi o destaque da partida, salvando ao menos três chances claras. No final da partida, já aos 35, Guga deixou tudo igual no placar, também em cobrança de pênalti e também deslocando o goleiro. Como fica a tabela? O Fortaleza manteve a liderança da Série B, agora com 31 pontos. O clube comandando por Rogério Ceni, porém, chegou ao quarto jogo sem vitória – duas derrotas e dois empates. O Avaí também continuou na mesma posição que começou a rodada, em 4º lugar, são 27 pontos. A próxima rodada O Fortaleza visita o Juventude, sábado, às 16h30, no Alfredo Jaconi. O Avaí recebe o CSA-AL, sexta-feira, às 19h15, na Ressacada.

Com informações Globo Esporte