Em operação na Capital, Polícia Civil captura quatro suspeitos e apreende arma de fogo

Quatro suspeitos foram capturados, na manhã desta quinta-feira (21), após uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em todo o território que compreende a Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2) de Fortaleza. Foram efetuadas diligências nos bairros Bom Jardim, Conjunto Ceará, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira. Policiais civis dos 7°, 8°, 10°, 11°, 12° e 32° Distritos Policiais (DP), além do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), participaram da ação, que culminou também nas apreensões de uma arma de fogo e drogas.

Os profissionais de segurança prenderam, em flagrante, um homem em posse do material ilícito. João Vitor Barbosa Sampaio (20), que é conhecido por “Gladiador”, é investigado sob suspeita de cometer homicídios para uma organização criminosa. A prisão aconteceu no Genibaú, após o suspeito ter tentado fugir. Por meio de uma busca no interior de uma residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38, oito munições, 560 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína e uma grama de crack – todo o material pronto para a comercialização. “Gladiador” foi levado ao 12° DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Um dos presos foi identificado como Iago Linhares de Abreu (23) – conhecido por “Risadinha” e que estava foragido por roubo. Já contra um segundo capturado, Francisco Ronne Silva (25), havia um mandado de prisão também por roubo e por associação criminosa. Os dois foram presos no Bom Jardim e conduzidos ao 32° Distrito Policial (DP). Lá, foram ouvidos e agora se encontram à disposição da Justiça.

Por último, a Polícia Civil também apreendeu um adolescente foragido por tráfico de drogas. O menor de 16 anos, que já responde a atos infracionais por porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável, foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde as medidas cabíveis foram adotadas.

COM SSPDS