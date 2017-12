Bate Papo: INSS realiza 242.000 perícias e cancela 213.873 auxílios-doença em 2017

O Bate Papo Político, na edição desta terça-feira (26), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), destacou: Em Pente fino, o INSS realiza 242.000 perícias e cancela 213.873 auxílios-doença em 2017. E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram sobre: Secretário de Segurança Pública destaca promoções como estímulo aos policiais e ampliação do BPRaio no combate à criminalidade; Eusébio vai receber hoje o batalhão de policiamento do raio. É o quarto município da região metropolitana a receber o batalhão especializado; Corrida contra o tempo: Prazo para saque do abono salarial de 2015 termina na próxima quinta-feira; Repercussão negativa: Temer amplia indulto de natal e facilita perdão a condenados por corrupção; Dois cearenses são escolhidos entre mais de 4 mil pelo projeto RENOVABR. O correspondente Jornal Alerta Geral, Wellington Lima, relatou que o Governo vai reduzir nesta semana para 60 anos idade para saque do PIS/Pasep.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 26.12.2017